Молдавские депутаты выбрали спикера парламента

КИШИНЕВ, 8 июн - РИА Новости. Спикером парламента Молдавии выбрана председатель Партии социалистов Республики Молдавия (ПСРМ) Зинаида Гречаная, ее кандидатуру подтвердили 56 депутатов, заявил председатель парламентской спецкомиссии Василий Боля.
"В голосовании приняли участие 58 депутатов, действительных - 56 голосов. Комиссия констатирует, что на должность спикера парламента большинством голосов выбрана Зинаида Гречаная", - сказал Боля.
Гречаная была единственным кандидатом на пост спикера парламента.
Соцпартия Молдавии и блок ACUM в субботу выступили с инициативой о возобновлении учредительного заседания парламента, которое началось 21 марта. Тогда депутаты взяли паузу и больше вместе не собирались. На заседании присутствуют президент Игорь Додон, посол России Олег Васнецов, посол США Дерек Хоган, а также глава делегации ЕС в Молдавии Петер Михалко. Депутаты Демпартии, партии "Шор", а также трое независимых парламентариев не пришли на заседание, тем не менее в зале присутствует 61 политик из 101 возможного, этого достаточно для наличия кворума.
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