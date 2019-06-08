Молдавские депутаты выбрали спикера парламента

Соцпартия Молдавии и блок ACUM в субботу выступили с инициативой о возобновлении учредительного заседания парламента, которое началось 21 марта. Тогда депутаты взяли паузу и больше вместе не собирались. На заседании присутствуют президент Игорь Додон, посол России Олег Васнецов, посол США Дерек Хоган, а также глава делегации ЕС в Молдавии Петер Михалко. Депутаты Демпартии, партии "Шор", а также трое независимых парламентариев не пришли на заседание, тем не менее в зале присутствует 61 политик из 101 возможного, этого достаточно для наличия кворума.