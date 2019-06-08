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РИА Новости
Республика Северная Осетия - Алания

Северная Осетия изучит опыт Финляндии в области сельского хозяйства

Вчера, 15:45
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Северная Осетия намерена изучить опыт Финляндии в области развития сельского хозяйства и туризма, заявил РИА Новости председатель правительства Республики Северная Осетия-Алания Таймураз Тускаев в рамках Петербургского международного экономического форума.
Северную Осетию накануне форума посетила делегация из Финляндии. Ее возглавил полномочный министр посольства Финляндии в Российской Федерации Антти Хелантеря.
“Обсуждали очень разные вопросы. Это и взаимодействия в культурной сфере, обмен делегациями. Узнавание друг друга - это наверное самый важный фактор эффективного взаимодействия, развития. Затрагивали и вопросы экономического развития. Каждая страна имеет свои особенности. Если рассматривать Финляндию, то можно изучить опыт развития агропромышленного комплекса. Страна располагает не самыми лучшими природными условиями для развития сельского хозяйства, но тем не менее они применяют очень эффективные механизмы господдержки отрасли, что позволяет вывести ее на совершенно иной уровень, соответственно обеспечить должный доход в этой сфере, что является источником их развития. И здесь было бы интересно изучить опыт Финляндии и адаптировать этот опыт к условиям Северной Осетии. У нас тоже малоземелье, поэтому нужно применять те экономические механизмы , которые позволяют максимально эффективно использовать земельные ресурсы”, - сказал Тускаев.
Кроме того, по его мнению, полезно посмотреть на финский опыт в сфере туризма.
“ Безусловно , если взять последние годы, десятилетия, то в этой сфере Финляндия достигла существенных позитивных результатов, инвестиции растут, растет занятость в этой сфере. И здесь для нас важно взаимодействие, так как туризм обозначен одним из стратегических направлений социально-экономического развития Северной Осетии. Мы развиваем туризм . Есть хорошая идея по созданию инвестиционного туристического комплекса Мамисон, который будет охватывать и горнолыжное катание и бальнеологию , то есть такой комплексный подход к освоению туризма . И здесь очень важно изучать эффективную практику регионов, стран. Чем мы и занимались”, - отметил Тускаев.
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Гости также ознакомились с работой Финского национального культурного общества “Суомалайнен”, которое активно работает на территории республики. В целом, по словам Тускаева, в республике очень большое внимание уделяется гармонизации межнациональных отношений, так как стабильность, взаимообогащение культур , взаимное уважение является фактором достижения стабильности. А это основа решения экономических задач.
“На территории республики столетиями проживают люди многих национальностей, разных конфессий и богатство республики в том, что эти народы не просто рядом живут, а перенимают друг у друга лучшее и в культуре и каких то экономических нюансах. Возникает такая гармония под названием многонациональный народ республики Северная Осетия Алания”, - добавил он.
По его словам, одно дело увидеть, прочитать, а другое приехать, походить по улицам, увидеть улыбки людей , пообщаться, это в том числе один из важнейших факторов формирования инвестиционнного климата .
“Республика поднялась на 14 пунктов в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Это для нас очень отрадный момент . Хочу отметить работу всей нашей команды, начиная от муниципального уровня до регионального. Самое главное теперь эту положительную динамику сохранить и дальше двигать . Сегодня технологические, организационные, кадровые изменения настолько динамичны, что только те регионы, которые будут работать на опережение, идти на два, три, четыре шага вперед, будут достигать результатов. А именно на это мы ориентированы”, - сказал Тускаев.
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Республика Северная Осетия - АланияСеверная ОсетияЭкономика
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