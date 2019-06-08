Децл получил премию "Муз-ТВ" посмертно

Граффити с изображением рэп-исполнителя Децла (Кирилла Толмацкого) на улице Комсомольская в центре Сочи

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) посмертно удостоен премии "Муз-ТВ" за вклад в развитие хип-хопа, сообщается на сайте премии.

Децл скончался в начале февраля в возрасте 35 лет. Исполнителю стало плохо после концерта в Ижевске. Как сообщил его концертный директор Павел Беленец, причиной смерти стала остановка сердца.

На церемонии вручения премии "Муз-ТВ" исполнитель удостоился специальной награды "За вклад в развитие хип-хоп музыки".

Премию "За вклад в развитие популярной музыки" получила певица Лолита, лучшим исполнителем десятилетия стал Стас Михайлов, лучшим продюсером десятилетия — Иосиф Пригожин. Певец Сергей Лазарев, который в 2019 году представлял Россию на международном конкурсе Евровидение, получил премию "За вклад в продвижение российской музыкальной культуры на международной сцене".

В основных номинациях музыкальный канал трижды отметил Филиппа Киркорова: он получил награду за песню "Цвет настроения синий", стал лучшим исполнителем, а также забрал статуэтку за дуэт с Егором Кридом. Они вместе записали композицию "Цвет настроения черный". Молодого исполнителя наградили и за дуэт с Валерией, с которой они перепели песню "Часики".