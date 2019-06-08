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РИА Новости

От "Яблока" на выборы в Мосгордуму выдвинулись 16 кандидатов

Вчера, 15:37
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМосковская городская Дума
Московская городская Дума
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Московская городская Дума. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Шестнадцать кандидатов от партии "Яблоко" выдвинулись на выборы в Мосгордуму, рассказали РИА Новости в пресс-службе партии.
"Партия "Яблоко" выдвинула своих кандидатов в депутаты Московской городской думы по 16 одномандатным округам из 45. Такое решение было принято на конференции московского отделения партии, которая проходит сегодня в центральном офисе "Яблока", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что среди выдвинутых кандидатов уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович, член Совета по правам человека при президенте РФ Андрей Бабушкин, член Федерального политкомитета партии Сергей Митрохин, главы двух муниципальных округов столицы Андрей Морев (Якиманка, округ 44) и Елена Русакова (Гагаринский, округ 37) и вице-президент "Альфа-Банка" Юлия Щербакова. Также выдвигаться от партии будет экс-журналист "Коммерсанта" Виктор Хамраев (округ 13) .
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
7 июня, 15:04
Самовыдвиженцы, журналисты, спортсмены. Кто и зачем идет в Мосгордуму
В пресс-службе добавили, что для регистрации на выборах кандидатам от "Яблока" до конца июня предстоит собрать в свою поддержку от 5 до 6 тысяч подписей жителей тех районов, от которых они баллотируются.
В четверг, 6 июня, Московская городская дума объявила о старте избирательной кампании по выборам депутатов седьмого созыва. На выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва впервые в стране будет реализован эксперимент по проведению дистанционного электронного голосования. Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов рассказал РИА Новости, что количество избирательных округов, в которых пройдет электронное голосование в Мосгордуму, назовут через 10 дней после объявления дня выборов.
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ЯблокоМосковская городская думаМоскваРоссияПолитика
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