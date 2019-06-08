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РИА Новости

Спикер Рады оценил шансы Украины вступить в ЕС с 2025 года

Вчера, 15:36
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСпикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий
Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий
© РИА Новости / Стрингер
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Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий . Архивное фото
КИЕВ, 8 июн – РИА Новости. Украина имеет высокие шансы стать членов Европейского Союза в 2025-2027 годах, когда в Совете ЕС будут председательствовать Польша и Литва, заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий.
По словам спикера Рады, главы парламентов Украины, Литвы и Польши в субботу подписали документ, в рамках которого была достигнута договоренность придерживаться стратегии плана Украина на пути к ЕС.
"Мы определили, что, собственно, этот период - 2025 и 2027 года - это период больших шансов Украины на пути в ЕС", - цитирует Парубия сайт украинского парламента в субботу.
Он пояснил, что в 2025 и 2027 года - это годы председательства Польши и Литвы в Совете ЕС. "Это окно возможностей для Украины для вступления в ЕС", - отметил Парубий, подчеркнув, что необходимо начать подготовку к этому уже сейчас на основе стратегии ЕС, с учетом инициативы Сейма Литовской республики "Украина-2027".
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"Не глупость, а преступление". Политолог о курсе Украины в ЕС и НАТОКурс на вступление в ЕС и НАТО закреплен в конституции Украины, но при реализации этих положений страна потеряет Донбасс, заявила депутат Рады Надежда Савченко. Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik прокомментировал это заявление.
В феврале на Украине вступил в силу закон об изменениях в конституцию Украины, закрепляющих курс страны на вступление в НАТО и ЕС. Также Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. При этом еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен также заявлял, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.
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Андрей ПарубийЕвросоюзУкраинаВ мире
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