Спикер Рады оценил шансы Украины вступить в ЕС с 2025 года

КИЕВ, 8 июн – РИА Новости. Украина имеет высокие шансы стать членов Европейского Союза в 2025-2027 годах, когда в Совете ЕС будут председательствовать Польша и Литва, заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий.

По словам спикера Рады, главы парламентов Украины, Литвы и Польши в субботу подписали документ, в рамках которого была достигнута договоренность придерживаться стратегии плана Украина на пути к ЕС.

"Мы определили, что, собственно, этот период - 2025 и 2027 года - это период больших шансов Украины на пути в ЕС", - цитирует Парубия сайт украинского парламента в субботу.

Он пояснил, что в 2025 и 2027 года - это годы председательства Польши и Литвы в Совете ЕС. "Это окно возможностей для Украины для вступления в ЕС", - отметил Парубий, подчеркнув, что необходимо начать подготовку к этому уже сейчас на основе стратегии ЕС, с учетом инициативы Сейма Литовской республики "Украина-2027".