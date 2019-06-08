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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

МЭР проработает вопрос доли иностранных инвесторов в определенных секторах

Вчера, 15:35
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Орешкин на ПМЭФ-2019. 8 июня 2019
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин на ПМЭФ-2019. 8 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Минэкономразвития по поручению президента РФ проработает вопрос доли иностранных инвесторов в определенных секторах экономики, сообщил журналистам глава министерства Максим Орешкин.
В пятницу на полях ПМЭФ президент России Владимир Путин встречался с руководителями иностранных компаний.
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Орешкин в ответ на просьбу журналистов прокомментировать, были ли даны Минэкономразвития какие-либо поручения по итогам этой встречи, сказал: "Сейчас мы с компанией "Фортум" работаем по поводу доли иностранных инвесторов, которые могут быть в отдельных отраслях, и возможности изменения этих показателей, потому что коллеги хотят инвестировать, но есть определенные законодательные ограничения. Будем с ними отрабатывать".
"Есть ограничения (в законодательстве - ред.) по доле иностранных инвесторов в определенных сегментах. Это будем отрабатывать. Президент дал поручение этим заняться", - добавил министр, отказавшись от любых уточнений.
Он также отметил, что есть и другие темы, например как улучшить процесс взаимодействия с инвесторами, сделать его более прозрачным и понятным.
В сентябре прошлого года стало известно, что ФАС РФ не согласовала финскому энергоконцерну Fortum увеличение доли в германской Uniper свыше 49%, так как среди активов ее российской генерирующей дочерней компании "Юнипро" есть водоканал, обладающий статусом стратегического предприятия. Речь идет о федеральном законе "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства".
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Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019Максим ОрешкинМинистерство экономического развития РФВладимир ПутинРоссияЭкономика
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