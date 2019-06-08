МЭР проработает вопрос доли иностранных инвесторов в определенных секторах

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Минэкономразвития по поручению президента РФ проработает вопрос доли иностранных инвесторов в определенных секторах экономики, сообщил журналистам глава министерства Максим Орешкин.

В пятницу на полях ПМЭФ президент России Владимир Путин встречался с руководителями иностранных компаний.

Орешкин в ответ на просьбу журналистов прокомментировать, были ли даны Минэкономразвития какие-либо поручения по итогам этой встречи, сказал: "Сейчас мы с компанией "Фортум" работаем по поводу доли иностранных инвесторов, которые могут быть в отдельных отраслях, и возможности изменения этих показателей, потому что коллеги хотят инвестировать, но есть определенные законодательные ограничения. Будем с ними отрабатывать".

"Есть ограничения (в законодательстве - ред.) по доле иностранных инвесторов в определенных сегментах. Это будем отрабатывать. Президент дал поручение этим заняться", - добавил министр, отказавшись от любых уточнений.

Он также отметил, что есть и другие темы, например как улучшить процесс взаимодействия с инвесторами, сделать его более прозрачным и понятным.