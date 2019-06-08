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РИА Новости

Украинское командование не нацелено на деэскалацию конфликта, считают в ДНР

Вчера, 15:33
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкНачальник пресс-службы Управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов
Начальник пресс-службы Управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Начальник пресс-службы Управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Украинское командование не нацелено на урегулирование конфликта в Донбассе, заявлением о праве вести огонь в Донбассе оно поощряет силовиков на обстрелы населенных пунктов, заявил в субботу журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
Ранее в пресс-центре штаба операции объединенных сил (ООС) Украины заявили, что украинские силовики имеют право и "постоянно используют право применять оружие по противнику по своему решению в случае возникновения угрозы".
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"Планы украинского военного руководства не направлены на снижение активности конфликта, напротив, командирам подразделений официально предоставили карт-бланш на открытие огня по своему усмотрению из запрещенного вооружения", - сказал Безсонов.
Он отметил, что "за каждый разрушенный дом и раненого мирного жителя виновные понесут наказание". "Любой выстрел в сторону республики не останется без ответа", - добавил Безсонов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Донецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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