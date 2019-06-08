Под Пензой в ДТП с микроавтобусом погиб человек

ПЕНЗА, 8 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Микроавтобус, грузовик и легковой автомобиль столкнулись в субботу в Пензенской области, в результате один человек погиб, еще пятеро пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.

ДТП произошло в 7.30 мск на 507-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал" в Нижнеломовском районе области.

"По предварительным данным, столкнулись микроавтобус Volkswagen Transporter, грузовой автомобиль Scania и легковой автомобиль Opel Meriva. В результате происшествия 66-летний водитель Volkswagen Transporter от полученных травм скончался на месте, пять его пассажиров доставлены в больницу", - сказал собеседник агентства.