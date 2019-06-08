В Монпелье полиция применила слезоточивый газ для разгона "желтых жилетов"

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Полиция применила слезоточивый газ и водометы против участников акции "желтых жилетов" в городе Монпелье на юге Франции. Об этом сообщает газета Полиция применила слезоточивый газ и водометы против участников акции "желтых жилетов" в городе Монпелье на юге Франции. Об этом сообщает газета Midi Libre

"Желтые жилеты" выходят на акции протеста по всей Франции уже 30-ю субботу подряд. В центре Монпелье они начали собираться в десять утра по местному времени, вскоре их число достигло примерно двух тысяч. Около полудня полиция применила слезоточивый газ и водометы. Правоохранителям удалось разогнать часть манифестантов, теперь в акции участвуют не более 500 человек.

В ходе столкновений с силами правопорядка два человека пострадали, двоих задержали. Некоторые протестующие начали громить витрины, ломать трамвайную остановку, подожгли мусорный контейнер и картонные коробки.

Газета отмечает, что в 17:00 начнется церемония голосования жюри на конкурсе "Мисс Монпелье — 2019". Полиция выставила грузовики, чтобы заблокировать демонстрантам доступ в торговый центр, где пройдет голосование.