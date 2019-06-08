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РИА Новости

Журналиста Голунова доставили в больницу

Вчера, 15:20
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© Фото : страница Ивана Голунова в FacebookИван Голунов
Иван Голунов
© Фото : страница Ивана Голунова в Facebook
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Журналиста "Медузы" Ивана Голунова, задержанного накануне в Москве, доставили в 71-ю городскую клиническую больницу, рассказали РИА Новости в справочной службе лечебного учреждения.
"Он обследуется у нас в приемном отделении", — сказал сотрудник больницы.
По словам руководителя международной правозащитной группы "Агора" Павла Чикова, Голунову стало плохо в отделе полиции, медики подозревают у него перелом ребер и сотрясение головного мозга.
Позже адвокат Ольга Динзе рассказала, что журналисту сделали МРТ, он посетил терапевта, а теперь ожидает заключения врачей. По больнице его сопровождает конвой.
"Он не совсем осознает, что с ним происходит, просто кивает головой", — добавила адвокат Динзе.
Ивана Голунова задержали накануне утром. Сегодня ему предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков. Как заявили в полиции, при задержании у него в рюкзаке нашли два пакетика с мефедроном, а при обыске в квартире — три пакетика с кокаином. Кроме того, Голунова проверяют на причастность к деятельности группировки, занимающейся сбытом наркотиков в Москве и области.
По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
7 июня, 19:47
Захарова прокомментировала ситуацию с задержанием журналиста "Медузы"
Задержание Голунова вызвало большой резонанс, особенно после того, как на сайте ГУ МВД появились фотографии с оборудованием для производства наркотиков, якобы сделанные в квартире журналиста. Позже в полиции признали, что допустили ошибку: из квартиры Голунова был только один снимок, остальные имели отношение к делу против группировки наркоторговцев. При этом в ведомстве отвергли обвинения в фальсификациях, допущенных во время предварительного следствия, и в насилии по отношению к задержанному.
Московский главк МВД по просьбе мэра Сергея Собянина взял расследование под контроль. О том же заявили столичный омбудсмен Татьяна Потяева и Генпрокуратура. Совет по правам человека попросил Генпрокуратуру и ГУ МВД проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова.
Иван Голунов
7 июня, 15:49
Адвокат задержанного корреспондента "Медузы" рассказал свою версию событийКорреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова задержали в Москве. В полиции заявили, что при обыске у него нашли "пять свертков с порошкообразным веществом". Адвокат Голунова Дмитрий Джулай поделился с радио Sputnik своей версией произошедшего.
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Дело журналиста Ивана ГолуноваМоскваПроисшествия
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Не фанат медузы, но мутная история. Походу подкинули не в меру ретивому журналисту.
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