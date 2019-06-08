Журналиста Голунова доставили в больницу

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Журналиста "Медузы" Ивана Голунова, задержанного накануне в Москве, доставили в 71-ю городскую клиническую больницу, рассказали РИА Новости в справочной службе лечебного учреждения.

"Он обследуется у нас в приемном отделении", — сказал сотрудник больницы.

По словам руководителя международной правозащитной группы "Агора" Павла Чикова, Голунову стало плохо в отделе полиции, медики подозревают у него перелом ребер и сотрясение головного мозга.

Позже адвокат Ольга Динзе рассказала, что журналисту сделали МРТ, он посетил терапевта, а теперь ожидает заключения врачей. По больнице его сопровождает конвой.

"Он не совсем осознает, что с ним происходит, просто кивает головой", — добавила адвокат Динзе.

Ивана Голунова задержали накануне утром. Сегодня ему предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков. Как заявили в полиции, при задержании у него в рюкзаке нашли два пакетика с мефедроном, а при обыске в квартире — три пакетика с кокаином. Кроме того, Голунова проверяют на причастность к деятельности группировки, занимающейся сбытом наркотиков в Москве и области.

По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили.

Задержание Голунова вызвало большой резонанс, особенно после того, как на сайте ГУ МВД появились фотографии с оборудованием для производства наркотиков, якобы сделанные в квартире журналиста. Позже в полиции признали, что допустили ошибку: из квартиры Голунова был только один снимок, остальные имели отношение к делу против группировки наркоторговцев. При этом в ведомстве отвергли обвинения в фальсификациях, допущенных во время предварительного следствия, и в насилии по отношению к задержанному.