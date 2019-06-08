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РИА Новости

Власти Москвы рассказали о пользе расширения дороги в Лосином острове

Вчера, 15:09
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“Лосиный остров”
“Лосиный остров”
“Лосиный остров”. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Реконструкция дороги в Лосином острове приведёт к положительным эффектам для экологии, так как снизится поток машин и загазованность на дорогах, рассказал журналистам глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
Он отметил, что в данный момент через парк "Лосиный остров" уже проходят очень большое количество магистралей: МКАД, который делит парк на две части, Щелковское шоссе, Ярославское шоссе и МЦК.
Национальный парк Лосиный Остров
11 марта, 11:16
Границы парка "Лосиный остров" сдвинут для реконструкции шоссе
По его словам, если на узкой магистрали машины стоят в пробке и перегазовывают, воздействие на экосистему национального парка только увеличивается.
"Нет ничего страшного, если метров на 10 будет расширена дорога, тогда пропускная способность улучшится и машины перестанут газовать и сжигать топливо, и будет намного лучше. А если появятся какие-то пути объезда, то и поток автомобилей, которые будут проезжать мимо парка, он тоже уменьшится", - сказал Кульбачевский.
Он также отметил, что уже проводятся исследования по возможному воздействию на окружающую среду.
"Проводятся такие исследования совместно с департаментом транспорта и с Москомархитектурой", - сказал Кульбачевский.
По его словам, важно объяснить это населению.
"Зачастую все думают, что Лосиный остров сейчас закатают в асфальт, но это совершенно не так. Там просто идёт расширение автомагистрали, которая сейчас уже не едет, она стоит практически круглые сутки. То есть надо либо совсем от нее отказываться и закрывать ее, либо наоборот расширять", - отметил руководитель департамента природопользования.
Ранее сообщалось, что появится новое направление Щелковского шоссе, из-за которого будут изменены границы национального парка "Лосиный остров". Проектирование нового направления ожидается в 2019-2020 годах, само строительство, по прогнозам, начнется в 2021 году, сообщил ранее зампред регионального правительства Игорь Тресков. Он рассказал, что строительство нового направления Щелковского шоссе в дополнение к уже имеющимся четырем полосам добавит еще восемь полос - порядка 19 километров, оценочная стоимость проекта - порядка 47 миллиардов рублей.
Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на Неделе российского бизнеса
26 марта, 14:48
Иванов поддержал изъятие части "Лосиного острова" для расширения шоссе
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Лосиный остров (парк)Антон КульбачевскийМоскваОбщество
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