Власти Москвы рассказали о пользе расширения дороги в Лосином острове

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Реконструкция дороги в Лосином острове приведёт к положительным эффектам для экологии, так как снизится поток машин и загазованность на дорогах, рассказал журналистам глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

Он отметил, что в данный момент через парк "Лосиный остров" уже проходят очень большое количество магистралей: МКАД, который делит парк на две части, Щелковское шоссе, Ярославское шоссе и МЦК.

По его словам, если на узкой магистрали машины стоят в пробке и перегазовывают, воздействие на экосистему национального парка только увеличивается.

"Нет ничего страшного, если метров на 10 будет расширена дорога, тогда пропускная способность улучшится и машины перестанут газовать и сжигать топливо, и будет намного лучше. А если появятся какие-то пути объезда, то и поток автомобилей, которые будут проезжать мимо парка, он тоже уменьшится", - сказал Кульбачевский.

Он также отметил, что уже проводятся исследования по возможному воздействию на окружающую среду.

"Проводятся такие исследования совместно с департаментом транспорта и с Москомархитектурой", - сказал Кульбачевский.

По его словам, важно объяснить это населению.

"Зачастую все думают, что Лосиный остров сейчас закатают в асфальт, но это совершенно не так. Там просто идёт расширение автомагистрали, которая сейчас уже не едет, она стоит практически круглые сутки. То есть надо либо совсем от нее отказываться и закрывать ее, либо наоборот расширять", - отметил руководитель департамента природопользования.