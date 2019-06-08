Под Киевом ограбили дом депутата Верховной Рады, сообщили СМИ

КИЕВ, 8 июн – РИА Новости. Неизвестные ограбили дом внефракционного депутата Верховной рады Олега Недавы в Киевской области, передает агентство УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"В момент разбойного нападения в доме находились только двое работников, которых злоумышленники связали. По предварительной информации, злоумышленникам удалось завладеть ювелирными изделиями, часами, золотыми монетами и слитками. Стоимость награбленного неизвестна", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "разбой".
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