Под Киевом ограбили дом депутата Верховной Рады, сообщили СМИ

"В момент разбойного нападения в доме находились только двое работников, которых злоумышленники связали. По предварительной информации, злоумышленникам удалось завладеть ювелирными изделиями, часами, золотыми монетами и слитками. Стоимость награбленного неизвестна", - говорится в сообщении.