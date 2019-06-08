МЧС предупредило москвичей о сильной жаре в воскресенье

Женщина загорает у фонтанов в парке искусств "Музеон"

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. МЧС объявило экстренное предупреждение в связи с сильной жарой в Москве, спасатели призывают жителей столицы к осторожности из-за погоды в воскресенье.

Ранее синоптики объявили в воскресенье, 9 июня, "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за аномально жаркой погоды.

"По прогнозам синоптиков (Росгидромет) днем 9 июня в дневные часы в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30 - 32 градуса", - говорится в сообщении на сайте столичного главка МЧС России.