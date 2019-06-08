Очевидцы рассказали подробности убийства мастера спорта по борьбе в Москве

Скриншот видео с места преступления в парке на Южнобутовской улице

Скриншот видео с места преступления в парке на Южнобутовской улице

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Очевидцы убийства мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева рассказали подробности происшествия.

По словам местной жительницы, к беременной женщине пристали трое молодых людей и "трогали ее за юбку". Чуев, который шел вместе с девушкой, сделал им замечание.

"Он развернулся и сказал: "Что вы делаете?!" Что-то на таком уровне…" — пояснила очевидец произошедшего в комментарии Пятому каналу.

Другая свидетельница рассказала РЕН ТВ , что после этого преступники напали на спортсмена. После избиения мужчина упал в пруд и не смог подняться.

"Потом мы всем табором тут его вынули, пытались откачать. Приехала скорая, прибежал охранник один", — сказала она.

По словам очевидцев, нападавшие скрылись в метро. Следственный комитет сообщил, что их удалось задержать.