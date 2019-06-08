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РИА Новости

Очевидцы рассказали подробности убийства мастера спорта по борьбе в Москве

Вчера, 14:54
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Скриншот видео с места преступления в парке на Южнобутовской улице
Скриншот видео с места преступления в парке на Южнобутовской улице
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Очевидцы убийства мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева рассказали подробности происшествия.
По словам местной жительницы, к беременной женщине пристали трое молодых людей и "трогали ее за юбку". Чуев, который шел вместе с девушкой, сделал им замечание.

"Он развернулся и сказал: "Что вы делаете?!" Что-то на таком уровне…" — пояснила очевидец произошедшего в комментарии Пятому каналу.

Другая свидетельница рассказала РЕН ТВ, что после этого преступники напали на спортсмена. После избиения мужчина упал в пруд и не смог подняться.
"Потом мы всем табором тут его вынули, пытались откачать. Приехала скорая, прибежал охранник один", — сказала она.
По словам очевидцев, нападавшие скрылись в метро. Следственный комитет сообщил, что их удалось задержать.
Тело погибшего нашли в ночь на 8 июня около пруда в парке на Южнобутовской улице. Полиция возбудила уголовное дело об убийстве.
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СпортПроисшествия
Популярные комментарии
Самое интересное, что весь этот табор мог вместе прогнать трех уродов, но все просто стояли, пока спортсмен без сознания тонул.
8 июня, 15:09
Лиловый Шар РФ
14130742
Полиция где? Камеры видио наблюдения где? К сожалению это только начало..... Стай обезумевших от безнаказанности не воспитанных молодых людей, будет больше и больше.
8 июня, 15:01
Арсений Понфиленко
13811145
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