Робота "Федора" уменьшили для полета в космос

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Робота "Федора" уменьшили перед полетом на МКС, чтобы он помещался в космическом корабле "Союз", рассказал журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на Петербургском международном экономическом форуме.
Ранее ряд СМИ сообщил, что люк корабля "Союз" оказался тесен для российского робота и специалисты переделывают его плечевой пояс.
"Чушь, все пролез", - прокомментировал Рогозин. Он пояснил, что "Федора" пришлось переделать для космического полета, но работы были завершены еще в мае.
"Он, действительно, парень крепкий оказался. И зазор по диаметру примерно был 6-7 сантиметров, неудобно его извлекать (из люка - ред.), как-то поднимать, чтобы он не ударился. Мы действительно эту работу уже провели, его уменьшили, поставили новые приводы, проверили на вибростенде, все работает. Работа была проведена еще в мае, он адаптирован (к полету)", - сказал Рогозин.
"Федор" (FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research) — первый отечественный человекообразный робот, разработан ФПИ совместно с НПО "Андроидная техника" по заказу МЧС как робот-спасатель. "Федор" стал первым в мире роботом, научившимся садиться на шпагат.
В 2018 году источник в ракетно-космической отрасли рассказал РИА Новости, что Роскосмос рассматривает возможность полета сразу двух роботов к МКС на беспилотном корабле "Союз МС" в 2019 году. Как сообщалось, проект получил название "киберэкипаж". Позднее советник главы Роскосмоса по науке Александр Блошенко отмечал, что начинается подготовка робота. Полет беспилотного "Союза" планируется на 22 августа 2019 года.
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