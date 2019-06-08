Обмороки и инсульты: врачи рассказали, для кого жара опаснее всего

Женщина загорает у фонтанов в парке искусств "Музеон"

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Заведующая терапевтическим отделением городской клинической больницы № 31 Марина Анисимова рассказала, для кого жаркая погода представляет наибольшую опасность. Об этом сообщает Заведующая терапевтическим отделением городской клинической больницы № 31 Марина Анисимова рассказала, для кого жаркая погода представляет наибольшую опасность. Об этом сообщает RT

По ее словам, самыми уязвимыми в такое время становятся маленькие дети.

"Вторая категория — это пожилые, особенно маломобильные люди, которые требуют большого внимания со стороны родственников. Вообще, все категории лиц, которые имеют хронические заболевания, особенно сердечно-сосудистые. И беременные", — подчеркнула врач.

Как заметила Анисимова, если в жару пить недостаточно жидкости, то кровь становится более густой, повышается давление, увеличивается риск образования тромбов и развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфарктов и инсультов.

"Жара действует на всех по-разному: у кого-то это снижение давления (гипотония), в связи с этим обмороки. Также солнечные перегревания", — пояснила медик.

Она обратила внимание на то, что в жару необходимо носить головной убор и одежду из легких, "дышащих" тканей. Кроме того, важно каждые полчаса-час выпивать стакан воды.