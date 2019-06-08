Рогозин готов встретиться с Илоном Маском, если тот приедет в Россию

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин готов встретиться с главой компании SpaceX Илоном Маском, если тот приедет в Россию, но специально приглашать его не планирует.
"Он не приедет на самом деле, у него бизнеса здесь нет. Он занятый человек. Если он вдруг по каким-то делам приедет, не по нашим, по каким-то еще, я на него с удовольствием посмотрю. Он занятый человек, я занятый человек, что его приглашать-то", - сказал Рогозин, отвечая на вопрос РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме.
Ранее глава Роскосмоса планировал встретиться с Маском в случае поездки в США минувшей зимой, однако поездка не состоялась.
Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает его информационным партнером.