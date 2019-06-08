МЧС подтвердило, что пожар в колонии в Свердловской области потушен

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание в исправительной колонии в поселке Гари Свердловской области, пострадавших в результате ЧП нет, сообщает региональный главк МЧС.
"Почти 5 часов пожарные боролись с огнем на территории исправительной колонии в поселке Гари Свердловской области. Борьбу с огнем вели на земле и с воздуха. Вертолет Ми-8 МЧС России совершил на очаги горения 10 сливов – 50 тонн воды", – говорится в сообщении.
Отмечается, что тушение огня осложнялось порывистым ветром, который способствовал быстрому распространению огня по деревянным строениям. Пострадавших в результате пожара нет, уточнили в спасательном ведомстве. Сейчас пожарные проводят проливку и разбор сгоревших конструкций, причина пожара устанавливается.
Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили о возгорании в колонии четырех жилых корпусов и производственного здания на площади 2 тысячи квадратных метров. По данным прокуратуры, пожар произошел в помещении промышленной площадки колонии, в частности, в цехе деревообработки. Причиной возгорания могла стать сухая ветреная погода, в результате чего загорелась трава, отмечали в региональном главке ФСИН.