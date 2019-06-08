МЧС подтвердило, что пожар в колонии в Свердловской области потушен

© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской области Тушение пожара в исправительной колонии в поселке Гари, Свердловская область. 8 июня 2019

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание в исправительной колонии в поселке Гари Свердловской области, пострадавших в результате ЧП нет, сообщает региональный главк МЧС.

"Почти 5 часов пожарные боролись с огнем на территории исправительной колонии в поселке Гари Свердловской области. Борьбу с огнем вели на земле и с воздуха. Вертолет Ми-8 МЧС России совершил на очаги горения 10 сливов – 50 тонн воды", – говорится в сообщении.

Отмечается, что тушение огня осложнялось порывистым ветром, который способствовал быстрому распространению огня по деревянным строениям. Пострадавших в результате пожара нет, уточнили в спасательном ведомстве. Сейчас пожарные проводят проливку и разбор сгоревших конструкций, причина пожара устанавливается.