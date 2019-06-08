SpaceX делится с "Роскосмосом" данными расследований аварий, заявил Рогозин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Американская компания SpaceX делится с "Роскосмосом" информацией о расследовании аварийных ситуаций своего корабля Dragon-2. Об этом журналистам рассказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Делятся", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в ходе испытания системы аварийного спасения корабля Dragon-2, разработанного SpaceX, произошел взрыв. Пилотируемый полет корабля Starliner планировался на 1 ноября, а сроки запуска Dragon-2 до аварии планировались на июль, но после аварии новые сроки не назывались.