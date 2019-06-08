Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-08T14:27Z
https://ria.ru/20190608/1555404963.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155179/35/1551793560_0:251:3117:2004_1036x0_80_0_0_3fa8efc507766f55a19c99c0cd5bbd00.jpg
РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Белоусов назвал три опасности бурного потребительского кредитования

Вчера, 14:27
794
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Андрей Белоусов на пленарном заседании съезда РСПП в рамках Недели российского бизнеса. 14 марта 2019
Помощник президента РФ Андрей Белоусов на пленарном заседании съезда РСПП в рамках Недели российского бизнеса. 14 марта 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Бурный рост потребительского кредитования в России таит в себе три опасности для экономики: вытесняется или ограничивается инвестиционное кредитование, нагрузка на доходы населения пусть и не запредельная, но достаточно высокая, стимулируется рост импорта, заявил РИА Новости помощник президента РФ по экономическим вопросам Андрей Белоусов в кулуарах ПМЭФ.
Министр экономического развития Максим Орешкин заявил 6 июня на сессии ПМЭФ, что перекос в сегменте потребительского кредитования в России несет риски для экономики, и если ничего не предпринимать, то страна может к 2021 году войти в рецессию. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в свою очередь заявила, что "пузыря" на рынке потребкредитования нет, соответственно нет и рисков финансовой стабильности в РФ, однако регулятор предпринимает превентивные меры для охлаждения этого рынка.
Первый заместитель председателя правительства РФ - министр финансов РФ Антон Силуанов на сессии Российская экономика в поисках стимулов роста в рамках ПМЭФ-2019
7 июня, 11:17
Силуанов назвал жизнь в кредит нормальной
В интервью РИА Новости Орешкин пояснил свою позицию, указав, что не видит эффекта от мер ЦБ по сдерживанию потребкредитования – его рост в апреле был рекордным. Что же касается низкой просрочки, то она объясняется тем, что люди перекредитовывают свои долги из одного банка в другой, заявил министр. Он предупредил, что как только эта схема начнет сворачиваться, запустится "негативная спираль", и во избежание дефляционно-рецессионного сценария от ЦБ потребуется экстраординарное стимулирование спроса денежно-кредитной политикой.
Белоусов высказал мнение, что угроза рецессии в российской экономике из-за бурного роста потребкредитования пока минимальна, но нужно потихонечку его "закручивать", и перечислил имеющиеся риски.
"Первая опасность состоит в том, что потребительские кредиты в условиях достаточно жестких регуляторов, которые сейчас применяет ЦБ, в том числе в связи с переходом на "Базель III", по сути дела вытесняют или ограничивают инвестиционные кредиты. Они получились, как сообщающиеся сосуды. Это первое", - сказал Белоусов.
"Второе. Потребительские кредиты создают нагрузку на доходы населения. Она не запредельная и не критичная, тем не менее она достаточно высока. Третье - это то, что потребительские кредиты стимулируют импорт, так получается. Но это ограниченно относится к ипотеке", - продолжил помощник президента.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
020000
Обсудить 0
Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019РоссияЭкономика
Рекомендуем
Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота Адмирал Виноградов
Крейсер ВМС США пересек курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море
РИА
Новости
Бари Алибасов в своей квартире
Адвокат опубликовал фото с репетиции похорон Алибасова
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь
Бари Алибасов
Бари Алибасов написал новое завещание
Лента
новостей
Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 на площадке осмотра авиационной техники на территории Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова
Военный эксперт рассказал о "неприятном сюрпризе" России для ВМС США
Кадр из фильма Джек Восьмеркин — американец
Умер актер Александр Кузнецов
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь
Американский крейсер Chancellorsville
ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблем
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев. Архивное фото
Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за "Дружбы" по-деловому
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
В Совфеде рассказали, как Украина может вернуть Крым
Ксения Собчак
Собчак рассказала об отличии "благородных людей" от "дворняг"
Площадь Независимости в Киеве
Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы Киевом
Украинские военные в зоне конфликта на востоке Украины
В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военных
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:17В правительство Фландрии по итогам выборов могут войти правые радикалы
12:14После ДТП с двумя автобусами в Сочи госпитализировали более 20 человек
12:13Глава Южной Осетии исключил возможность фальсификации выборов в парламент
12:09Дело Голунова требует пристального внимания, считает глава комитета ГД
12:07Власти Черногории будут добиваться автокефалии для своей церкви
12:04В партии Порошенко планируют утвердить программу политического объединения
12:02В Киеве проходит акция протеста у места съезда партии Зеленского
12:02Коммюнике встречи министров финансов G20 посвящено рискам мировой экономики
12:01Защита Голунова подала жалобу из-за удержания его в полиции больше 48 часов
11:59Часть пострадавших при столкновении двух автобусов в Сочи госпитализировали
11:49Молдавия входит в серьезный политический кризис, считает эксперт
11:49Наблюдатели ОДКБ отметили высокий уровень организации выборов в Казахстане
11:48Наблюдатели рассказали о голосовании на выборах президента Казахстана
11:44В Италии арестовали двух украинцев за доставку нелегальных мигрантов
11:41Саакашвили проводит опрос по объединению с партией "Гражданская позиция"
11:39Глава Южной Осетии уверен, что выборы в парламент состоятся
11:39Парламент Молдавии признал незаконным правительство Филипа
11:30В Москве продлили "оранжевый" уровень погодной опасности из-за жары
11:30Несколько человек задержали в ходе митинга в столице Казахстана
11:25Защита Голунова попросила СК проверить действия задержавших его полицейских
Лента новостейМолния