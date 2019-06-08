Голунову потребовалась помощь врачей в отделе полиции, сообщил адвокат

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Журналисту "Медузы" Ивану Голунову, задержанному по делу о наркотиках, понадобилась медицинская помощь, сообщил руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, адвокаты которой представляют интересы журналиста.

"Голунову стало плохо в отделе полиции. Приехавшую "скорую" следователь к нему не пускает", - написал он в своем Telegram-канале

Позже Чиков сообщил, что врачи подозревают у журналиста сотрясение мозга и перелом ребер.

"У Голунова подозрение на перелом ребер, сотрясение головного мозга и гематома. Нужен рентген и госпитализация", - написал он в своем канале.

Замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева сообщила РИА Новости, что Голунов пожаловался сотрудникам ОНК на действия полиции.

"Вчера, когда сотрудники ОНК навещали Голунова, он сказал, что полицейский ударил его два раза по кулаком по голове. Но вчера гематомы не увидели. Другой полицейский, по его словам, наступил ему на грудь", - сказала Меркачева.

О задержании Голунова стало известно в пятницу утром. По заявлению столичной полиции, 6 июня в центре Москвы при досмотре у журналиста нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Впоследствии экспертиза определила, что это наркотик мефедрон. Полиция сообщила, что, кроме того, дома у задержанного "также обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы". Возбуждено уголовное дело. Голунов проверяется на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе", заявили в ГУ МВД.

По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Московский омбудсмен Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что взяла под контроль ситуацию с Голуновым. Обращения в прокуратуру и ГУ МВД по Москве с просьбой проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова направил СПЧ. Расследование по просьбе мэра Москвы Сергея Собянина взял под свой контроль московский главк МВД. О контроле за делом сообщила и генпрокуратура.

Позднее МВД по Москве сообщило, что исследование установило, что часть найденных в квартире у Голунова наркотиков оказались кокаином массой более пяти граммов.

В МВД объяснили неразбериху с фотографиями по делу Голунова ошибкой сотрудника главка, по данному факту назначена служебная проверка. В действительности одна фотография сделана в квартире, в которой проживал подозреваемый, остальные фотографии сделаны по другим адресам, где проходили обыски в рамках расследования деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе, на связь с которой проверяется Голунов, отметили в МВД.