Швецов может уйти с поста гендиректора Sollers

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов не исключил, что покинет пост гендиректора и отойдет от оперативного управления компанией.

"Вполне возможно", - сказал Швецов в беседе с журналистами в рамках ПМЭФ, отвечая на вопрос о возможности своего ухода с поста гендиректора Sollers и отхода от оперативной деятельности.

При этом он заявил, что ничего не слышал о возможном назначении на пост гендиректора компании Адиля Ширинова, недавно возглавившего УАЗ.

В мае гендиректор СП Ford Sollers Адиль Ширинов был назначен гендиректором Ульяновского автозавода, сменив Швецова на этом посту. При этом Ширинов остается во главе совместного предприятия Sollers и Ford.