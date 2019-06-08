Роскосмос может привлечь американских юристов, чтобы разобраться в санкциях

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Роскосмос может привлечь американских юристов, чтобы разобраться, как будут действовать запреты на использование российских ракет, рассказал журналистам глава госкорпорации Дмитрий Рогозин на Петербургском международном экономическом форуме.

Ранее сообщалось, что Пентагон внес Россию в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках, решение вступит в силу 31 декабря 2022 года.

"Вся работа Роскосмоса в отношении имплементации этого закона будет вестись с возможным привлечением и американских юристов, чтобы мы здесь четко взаимодействовали с нашими американскими и европейскими партнерами и не получили дополнительных проблем", - сказал он.