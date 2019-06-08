В МВД рассказали о числе иностранных высококвалифицированных специалистов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. МВД РФ надеется, что страны Европы вернутся к энергичному направлению в Россию своих высококвалифицированных специалистов, пока в лидерах Китай и Турция, заявил в субботу начальник управления по организации разрешительно-визовой работы Главного управления по вопросам миграции МВД России Кирилл Адзинов.

"Мы не можем сказать, что люди уезжают. К сожалению или к счастью, эта ниша заполняется, не бывает пустоты, и к нам едут высококвалифицированные специалисты из других государств", - сказал он в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, в России надеются, что страны Европы тоже вернутся к энергичному направлению в РФ своих специалистов и выйдут на лидирующие позиции.

"Пока мы можем говорить, что в числе лидеров у нас Китай и Турция. Эти две страны направляют в Россию наибольшее количество высококвалифицированных специалистов", - добавил Адзинов.

При этом он указал, что в России постоянно находится порядка 10 миллионов иностранцев. "Легально из них работает порядка 2,5 миллиона человек - в разных статусах", - указал представитель МВД.

Ранее РИА Новости со ссылкой на статистику МВД сообщало, что в 2018 году в России было оформлено 130,14 тысячи разрешений на работу для иностранцев и лиц без гражданства (годом ранее эта цифра составила 148,33 тысячи), в том числе высококвалифицированным специалистам - 28,18 тысячи, квалифицированным специалистам - 20,15 тысячи.

При этом в ведомстве привели статистику за 2017 год, в сравнении с которой показатели 2018 года оказались выше: с января по декабрь 2017 года разрешение на работу получили 26,53 тысячи высококвалифицированных специалистов и 18,02 тысячи - квалифицированных.

Российским законодательством для высококвалифицированных специалистов установлена дифференциация размера заработной платы. Так, установлено, что иностранный преподаватель или научный работник, приглашенный вузом, академией наук, национальным исследовательским центром либо государственным научным центром для занятия научно-исследовательской или преподавательской деятельностью, должен получать в год не менее 1 миллиона рублей.

Другие иностранцы признаются высококвалифицированными специалистами, если получают зарплату от 2 миллионов рублей.