Экс-глава СБ Украины представил первую десятку своей партии "Сила и честь"

КИЕВ, 8 июн – РИА Новости. Экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко представил первую десятку партийного списка своей партии "Сила и честь" на внеочередных выборах в Верховную раду.

"Первая десятка это те люди, которые должны доказать, что мы приводим патриотических профессионалов, которые с первых дней смогут профессионально работать на всех участках", - заявил Смешко на съезде своей партии в субботу.

По его словам, в первую десятку, помимо него самого, вошли: депутаты от фракции "Самопомощь" Елена Сотник, Иван Мирошниченко, Ирина Сисоенко, председатель Меджлиса крымскотатарского народа* Рефат Чубаров, подозреваемый в госизмене бывший председатель Генерального штаба Владимир Замана, ученая, бывший заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ольга Романюк, доктор экономических наук, экс-зампредседателя Фонда госимущества Андрей Гайдуцкий, бывший первый заместитель председателя СБУ Владимир Тимошенко и экс-глава государственной таможенной службы Анатолий Макаренко.

Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.