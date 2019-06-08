Додон заявил, что не собирается уходить в отставку по требованию Демпартии

Президент Молдавии Игорь Додон перед началом заседания глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета и глав приглашенных государств во Дворце независимости в Нур-Султане

КИШИНЕВ, 8 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что он не намерен сдаваться и уходить, несмотря на серьезное давление, которое оказывают на него представители Демократической партии.

Вице-председатель Демпартии Андриан Канду в субботу на брифинге заявил, что демократы обвиняют президента в предательстве страны и требуют, чтобы он ушел в отставку.

"В ближайшие часы и дни будет оказано серьезное давление, в первую очередь на меня, на меня давят, чтобы я ушел в отставку. Я знаю, что депутаты готовят много манифестаций, монтируют ролики, но я не сдамся, - заявил Додон.

По его словам, требование об отставке вызвано тем, что в этом случае некому будет утвердить кандидатуру премьера.

"Я встретился с депутатами, которые встретились в парламенте, приветствую их храбрость, с которой они хотят довести до конца процедуру выбора руководства парламента, после этого посмотрим, как мы поступим с выдвижением кандидатуры премьера. Мы входим в важный исторический период для Молдавии, я понимаю свою роль", - добавил президент.