Додон заявил, что не собирается уходить в отставку по требованию Демпартии

КИШИНЕВ, 8 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что он не намерен сдаваться и уходить, несмотря на серьезное давление, которое оказывают на него представители Демократической партии.
Вице-председатель Демпартии Андриан Канду в субботу на брифинге заявил, что демократы обвиняют президента в предательстве страны и требуют, чтобы он ушел в отставку.
"В ближайшие часы и дни будет оказано серьезное давление, в первую очередь на меня, на меня давят, чтобы я ушел в отставку. Я знаю, что депутаты готовят много манифестаций, монтируют ролики, но я не сдамся, - заявил Додон.
По его словам, требование об отставке вызвано тем, что в этом случае некому будет утвердить кандидатуру премьера.
"Я встретился с депутатами, которые встретились в парламенте, приветствую их храбрость, с которой они хотят довести до конца процедуру выбора руководства парламента, после этого посмотрим, как мы поступим с выдвижением кандидатуры премьера. Мы входим в важный исторический период для Молдавии, я понимаю свою роль", - добавил президент.
В законодательном органе 101 место, ни одной из партий после выборов 24 февраля не хватило голосов, чтобы самостоятельно сформировать парламентское большинство, что означает необходимость формирования коалиции для создания правительства. Конституционный суд Молдавии постановил, что в отсутствие рабочих органов парламента не может быть выбрана кандидатура премьер-министра.