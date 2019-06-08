В Минтруде рассказали о снижении числа женщин фертильного возраста

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Число женщин фертильного возраста к 2033 году снизится на четверть, заявил первый замминистра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко на сессии "Демография как фактор глобальной политики: современные тенденции" на ПМЭФ.

Фертильный возраст – это период в жизни женщины, в течение которого она способна вынашивать и рожать детей.

Вовченко рассказал, что с введением дополнительных мер по стимулированию рождаемости в РФ отмечалась положительная тенденция до 2015 года: более чем на треть увеличилась рождаемость, на 36% увеличился суммарный коэффициент рождаемости. Также, по его словам, более чем на 10% снизились показатели по смертности.

"2016-2018 годы показали, как может сильно ухудшаться достигнутый результат, мы за эти годы сейчас больше чем на 15% упали в рождаемости, в суммарном коэффициенте", - отметил Вовченко.

Кроме того замминистра подчеркнул, что вместе с этими факторами отмечалось ещё снижение числа женщин фертильного возраста.