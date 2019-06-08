Козак: специальные инвестконтракты дадут "беспрецедентные" льготы бизнесу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Инструмент специального инвестиционного контракта, принятый в Госдуме, позволит представить "беспрецедентные преференции" российскому и зарубежному бизнесу, взявшему на себя обязательства внедрить до серединного производства новейшие технологии, перечень этих технологий в ближайшее время утвердит правительство РФ, заявил вице-премьер Дмитрий Козак.

"Инструмент специального инвестиционного контракта, так называемый "СПИК 2.0", принят в Госдуме, когда мы будем представлять беспрецедентные преференции всем, кто берет на себя обязательства внедрить до серединного производства новейшие технологии", - заявил Козак на сессии "Российская промышленность: рецепт глобальной конкурентоспособности" в рамках Петербургского международного экономического форума.

Вице-премьер добавил, что перечень этих технологий в ближайшее время утвердит правительство РФ. "На конкурсной основе будем предоставлять эти инвестиционные контракты для того, чтобы те, кто реализует такие проекты, имели беспрецедентные льготы, имели гарантии государства о стабильных условиях ведения бизнеса, при этом сроки достаточно длительные - от 15 до 20 лет. Мы приглашаем как российский бизнес, так и зарубежный участвовать в этом проекте", - отметил вице-премьер.

При этом он уточнил, что никакие инструменты стимулирования бизнеса по объему преференций не будут конкурировать больше, чем то, что предусмотрено специальным инвестиционным контрактом.