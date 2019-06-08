Минздрав планирует добиться снижения продаж алкоголя на 10% к 2024 году

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Минздрав рассчитывает снизить розничные продажи алкоголя в России примерно на 10% к 2024 году, заявил замминистра здравоохранения России Олег Салагай.

"Розничные продажи алкогольной продукции должны сократиться примерно на 10% к 2024 году", - сказал Салагай РИА Новости в кулуарах ПМЭФ.

Добиться этого возможно с помощью реализации мер, содержащихся в федеральном проекте "Укрепление общественного здоровья", уточнил Салагай.

Ранее сообщалось, что Минздрав подготовил законопроект об увеличении возраста продажи алкоголя до 21 года.