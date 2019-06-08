Заседание суда по долгу Украины пройдет в конце года, заявил Сторчак

ФУКУОКА (Япония), 8 июн – РИА Новости, Ксения Нака. Заседание Верховного суда Великобритании по долгу Украины состоится в конце года, но сроки вынесения вердикта неизвестны, сообщил российским журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак на полях встречи министров финансов и глав центробанков стран "двадцатки".

"Заседание Верховного суда точно состоится в конце этого года. Он будет рассматривать апелляцию России по одному пункту вердикта апелляционного суда и одновременно апелляцию Украины сразу по трем вердиктам апелляционного суда, вынесенным в нашу пользу", - сказал он.

"Это сложный набор судебных решений с непредсказуемыми последствиями. Сразу четыре основания было, по которым судились Россия и Украина. Может оказаться так, что Верховный суд примет решение о направлении в первичную инстанцию по любому из этих четырех пунктов. Или может полностью подержать Российскую Федерацию в отказе удовлетворения претензий по всем четырем позициям", - отметил Сторчак.

"Поэтому о завершении суда мы ничего не можем сказать. Заседание Верховного суда состоится в конце года, но мы тоже не знаем, насколько оперативно он официально опубликует вердикт. Но слушания будут в конце года", - добавил заместитель министра.