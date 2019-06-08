В Минздраве рассказали о снижении смертности среди мужчин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Смертность мужчин трудоспособного возраста сократилась в России за последние 6 лет примерно на 18%, заявил замминистра здравоохранения России Олег Салагай.

"Смертность мужчин трудоспособного возраста в нашей стране с 2012-го года сократилась примерно на 18%", - сказал он на сессии "Демография как фактор глобальной тенденции" на ПМЭФ.

Он уточнил, что сократилось и потребление алкоголя с 18 литров на душу населения в 2011-м году до 9,3 в 2018-м.