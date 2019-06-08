На Кубани агроном погиб, попав под винт вертолета во время дозаправки

КРАСНОДАР, 8 июн - РИА Новости. Агроном погиб в Абинском районе, попав под винт вертолета, опрыскивающего поля, во время дозаправки, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК РФ.

По данным ведомства, информация о происшествии поступила в 21.39 мск пятницы.

"От оперативного дежурного ... поступило сообщение о том, что 7 июня в 20.30 мск между хутором Красный Октябрь и станицей Мингрельской (Абинский район) при дозаправке вертолета, осуществляющего опрыскивание полей, агроном... получил повреждение лопастью вертолета, в результате чего погиб на месте травмирования... Организована проверка", - информирует управление.