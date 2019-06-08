Блок ACUM и Соцпартия Молдавии договорились о сотрудничестве в парламенте

КИШИНЕВ, 8 июн - РИА Новости. Партия социалистов Республики Молдова и блок ACUM в субботу подписали соглашение о сотрудничестве в парламенте, а также определились с кандидатами на должности спикера и премьера, заявил журналистам депутат политформирования Владимир Боля.

Соцпартия Молдавии и блок ACUM в субботу выступили с инициативой о возобновлении учредительного заседания парламента, которое началось 21 марта. Тогда депутаты взяли паузу и больше вместе не собирались. На заседании присутствуют президент Игорь Додон, посол России Олег Васнецов, посол США Дерек Хоган, а также глава делегации ЕС В Молдавии Петер Михалко.

"Мы подписали соглашение о сотрудничестве, в котором говорится, что мы голосуем за Зинаиду Гречаный в качестве спикера, а социалисты голосуют за Майю Санду в качестве премьера. После этого можно будет начать освобождение Молдавии", - заявил журналистам депутат блока ACUM Владимир Боля.

По его словам, в ближайшее время начнется заседание парламента, где будут представлены подробности.