Орешкин предложил Кудрину войти в общественный совет при Росстате

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Министр экономического развития Максим Орешкин предложил главе Счетной палаты Алексею Кудрину войти в общественный совет при Росстате.

Кудрин в кулуарах ПМЭФ говорил журналистам, что Росстат должен быть независим от органов, которые планируют экономическую политику, и его необходимо выводить из-под подчинения Минэкономразвития. Позднее Кудрин говорил, что передача Росстата в подчинение какому-то другому ведомству будет оправдана, если это повысит доверие к институту, однако передавать его Счетной палате не стоит.

Эта тема была поднята и в субботу на сессии "Открытое государство в цифровой реальности: мониторинг национальных целей".

Орешкин, обращаясь к Кудрину и модератору сессии Марии Шклярук, гендиректору АНО "Центр перспективных управленческих решений", сделал им предложение "чтобы ни у кого не вызывало сомнения то качество данных, которые публикуются, войти в общественный совет (Росстата - ред.)".

Федеральная служба государственной статистики в настоящее время находится в ведении Минэкономразвития (с апреля 2017 года). Ведомство уже находилось в подчинении Минэкономразвития с мая 2008 по май 2012 года, однако затем было передано в прямое ведение правительства.