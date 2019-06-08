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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Орешкин предложил Кудрину войти в общественный совет при Росстате

Вчера, 13:20
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© РИА Новости / Илья ПиталевПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на Петербургском международном экономическом форуме-2019
© РИА Новости / Илья Питалев
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Министр экономического развития Максим Орешкин предложил главе Счетной палаты Алексею Кудрину войти в общественный совет при Росстате.
Кудрин в кулуарах ПМЭФ говорил журналистам, что Росстат должен быть независим от органов, которые планируют экономическую политику, и его необходимо выводить из-под подчинения Минэкономразвития. Позднее Кудрин говорил, что передача Росстата в подчинение какому-то другому ведомству будет оправдана, если это повысит доверие к институту, однако передавать его Счетной палате не стоит.
Эта тема была поднята и в субботу на сессии "Открытое государство в цифровой реальности: мониторинг национальных целей".
Орешкин, обращаясь к Кудрину и модератору сессии Марии Шклярук, гендиректору АНО "Центр перспективных управленческих решений", сделал им предложение "чтобы ни у кого не вызывало сомнения то качество данных, которые публикуются, войти в общественный совет (Росстата - ред.)".
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Федеральная служба государственной статистики в настоящее время находится в ведении Минэкономразвития (с апреля 2017 года). Ведомство уже находилось в подчинении Минэкономразвития с мая 2008 по май 2012 года, однако затем было передано в прямое ведение правительства.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумМаксим ОрешкинАлексей КудринРосстатЭкономика
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