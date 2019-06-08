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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Минфин считает маловероятными санкции против российского госдолга

Вчера, 13:19
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак
Заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ФУКУОКА (Япония), 8 июн – РИА Новости, Ксения Нака. Минфин России считает маловероятным введение санкций против госдолга страны исходя из нынешних объективных фактов, заинтересованность зарубежных инвесторов в работе на этом рынке является якорем, который сдерживает "поползновения" в сторону ввода таких ограничений, заявил замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.
"Финансовый рынок стал глобальным, и это серьезный сдерживающий фактор для введения таких санкций", - сказал Сторчак в беседе с российскими журналистами на полях встречи министров финансов и глав центробанков стран "двадцатки".
"Больше 10 триллионов облигационных займов продаются и покупаются на рынке с доходностью меньше нуля и не приносят прибыли. Это серьезная проблема для инвестиционных фондов и, прежде всего, для пенсионных фондов, которые должны решать задачу, каким образом выполнять пенсионные обязательства при отсутствии прибылей. В этом смысле российский рынок является привлекательным", - продолжил замминистра.
Он отметил, что волатильность рубля значительно снизилась, при этом доходности положительные даже в условиях рублевой инфляции. "Российский долговой рынок в разных аспектах является привлекательным для зарубежных инвесторов. Их заинтересованность в присутствии на рынке является якорем, который сдерживает поползновения в сторону введения ограничений на участие зарубежных инвесторов в российском рынке. Это объективная реальность", - подчеркнул Сторчак.
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6 июня, 20:50
Греф заявил, что запрет на операции с госдолгом России вполне возможен
Вместе с тем существует и точка зрения, что ограничения против госдолга РФ возможны, отметил он. "С точностью до 100% предсказать невозможно. Пока мы исходим из объективных фактов: иностранцы на рынке присутствуют, их доля в российских ОФЗ начинает подрастать, никаких ограничений на перетоки капитала внутри страны и из страны в связи с операциями на рынке ОФЗ мы не вводим и не планируем", - сказал замминистра.
В начале апреля был опубликован внесенный в американский конгресс законопроект о новых санкциях США против РФ, предусматривающий возможность блокировки активов пяти крупнейших российских банков. Помимо прочего, авторы законопроекта предлагают запретить в американской юрисдикции новые операции с российским суверенным долгом.
Встреча министров финансов и глав центробанков стран "двадцатки" проходит в японском городе Фукуока 8 и 9 июня. Россию на форуме представляют Сторчак и председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.
Эльвира Набиуллина
13 апреля, 17:04
Российские резервы превышают госдолг, заявила Набиуллина
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Петербургский международный экономический форумМинистерство финансов РФСергей СторчакЭкономика
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