Попытки США шантажировать Турцию F-35 не сработают, уверен Клинцевич

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Попытки США шантажировать Турцию истребителями-бомбардировщиками F-35 не сработают, заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя реакцию Штатов на решение республики отправить военных на обучение в Россию.

Ранее заместитель министра обороны США по закупкам и обеспечению Эллен Лорд заявила, что США разочарованы решением Турции отправить в Россию военных специалистов для обучения работе с российскими зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) С-400. Она отметила, что американская сторона четко сообщила на всех уровнях, что Турция не получит F-35, если примет поставку систем С-400.