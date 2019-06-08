Попытки США шантажировать Турцию F-35 не сработают, уверен Клинцевич

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Попытки США шантажировать Турцию истребителями-бомбардировщиками F-35 не сработают, заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя реакцию Штатов на решение республики отправить военных на обучение в Россию.
Ранее заместитель министра обороны США по закупкам и обеспечению Эллен Лорд заявила, что США разочарованы решением Турции отправить в Россию военных специалистов для обучения работе с российскими зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) С-400. Она отметила, что американская сторона четко сообщила на всех уровнях, что Турция не получит F-35, если примет поставку систем С-400.
"США продолжают заниматься своим привычным делом – шантажом. Но здесь, как и в случае с "Северным потоком-2", он не сработает, несмотря на все усилия американцев. Не сработает, потому что уже многие страны ставят во главу угла свои национальные интересы, не поддаваясь на политические спекуляции", - написал Клинцевич в Facebook.