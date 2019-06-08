Минтруд связал падение рождаемости с низким доходом семей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Падение рождаемости в России в последние годы связано с низким доходом семей, заявил первый замминистра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко на сессии "Демография как фактор глобальной политики: современные тенденции" в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Мы связываем эту причину (падение рождаемости - ред.) с экономикой, прежде всего с уровнем доходов наших семей, которые также за последние годы, если не падают, то рост в принципе остановился. Здесь есть четкая связь, мы видим по показателям бедности: в числе бедных 79% бедных домохозяйств - это домохозяйства с детьми", - заявил Вовченко.