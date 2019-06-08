На Кубани легкомоторный самолет совершил жесткую посадку

КРАСНОДАР, 8 июн - РИА Новости. Легкомоторный двухместный самолет совершил жесткую посадку в Краснодарском крае в районе хутора Форштадт, два человека пострадали, организована проверка, сообщает Южное следственное управление на транспорте СКР.

По данным управления, сообщение о происшествии от оперативного дежурного единой диспетчерской службы Новокубанского района поступило в 11.30 мск субботы.