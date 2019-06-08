Аэропорт на Гоа закрыт из-за инцидента с истребителем МиГ-29К

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 июн — РИА Новости. Международный аэропорт Даболим, расположенный в индийском штате Гоа, на несколько часов приостановил прием и отправку рейсов после инцидента с истребителем МиГ-29К, сообщает пресс-служба Военно-морских сил республики.

"Аэропорт в штате Гоа на несколько часов приостановил работу после того, как во время взлета у истребителя МиГ-29К отделился топливный бак. В настоящее время предпринимаются все усилия для скорейшего возобновления полетов. Пилот истребителя в безопасности", — говорится в распространенном сообщении индийских ВМС.