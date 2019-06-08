КС Молдавии постановил, что парламент не имеет права принимать решения

КИШИНЕВ, 8 июн — РИА Новости. Конституционный суд Молдавии постановил, что любые действия парламента в момент, когда существуют условия для его роспуска, являются серьезным нарушением, сообщает пресс-служба КС.
Ранее блок ACUM сообщил, что в субботу состоится заседание парламента, участие в котором уже подтвердили участие депутаты социалистов. Повестка дня, опубликованная на странице блока ACUM в Facebook, предусматривает выборы руководства парламента, утверждение правительственной программы и состава кабмина, а также принятие ряда законодательных актов. Блок ACUM пригласил на заседание аккредитованных в Молдавии послов.
"В условиях появления условия для обязательного роспуска парламента, вызванного законодательным тупиком и/или невозможностью формирования правительства в течение трех месяцев (90 дней), парламент не вправе осуществлять законодательную деятельность. Любые действия и/или законодательные акты, которые направлены на осуществление деятельности парламента после появления условий для роспуска, являются грубыми нарушениями конституционных норм", - говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте КС.
В законодательном органе 101 место, ни одной из партий после выборов 24 февраля не хватило голосов, чтобы самостоятельно сформировать парламентское большинство, что означает необходимость формирования коалиции для создания правительства. Конституционный суд Молдавии постановил, что в отсутствие рабочих органов парламента не может быть выбрана кандидатура премьер-министра.