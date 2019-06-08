КС Молдавии постановил, что парламент не имеет права принимать решения

КИШИНЕВ, 8 июн — РИА Новости. Конституционный суд Молдавии постановил, что любые действия парламента в момент, когда существуют условия для его роспуска, являются серьезным нарушением, сообщает пресс-служба КС.

Ранее блок ACUM сообщил, что в субботу состоится заседание парламента, участие в котором уже подтвердили участие депутаты социалистов. Повестка дня, опубликованная на странице блока ACUM в Facebook, предусматривает выборы руководства парламента, утверждение правительственной программы и состава кабмина, а также принятие ряда законодательных актов. Блок ACUM пригласил на заседание аккредитованных в Молдавии послов.

"В условиях появления условия для обязательного роспуска парламента, вызванного законодательным тупиком и/или невозможностью формирования правительства в течение трех месяцев (90 дней), парламент не вправе осуществлять законодательную деятельность. Любые действия и/или законодательные акты, которые направлены на осуществление деятельности парламента после появления условий для роспуска, являются грубыми нарушениями конституционных норм", - говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте КС.