Житель Забайкалья напал с ножом на составлявшего протокол полицейского

ЧИТА, 8 июн – РИА Новости. Житель Забайкалья ударил ножом сотрудника ДПС, когда на его пьяного друга составляли протокол, сообщила пресс-служба регионального управления следственного комитета.

"Инцидент произошел в то время, когда полицейские остановили на дороге автомобиль, водитель которого имел признаки опьянения. Полицейские пригласили водителя в служебный автомобиль, где оформляли документы об административном правонарушении. В этот момент 32-летний мужчина, приятель водителя автомобиля, через открытое окно служебной автомашины трижды ударил сотрудника дорожно-патрульной службы ножом. Напарник полицейского выбежал из автомашины и потребовал бросить нож. Не выполнив требования полицейского, злоумышленник начал угрожать ножом. Полицейский выстрелил вверх из табельного оружия, после чего подозреваемый попытался скрыться. Для его задержания полицейский применил оружие", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что подозреваемый госпитализирован с легкими ранениями ног, он задержан следователями СК на 48 часов по подозрению в совершении преступления. Готовятся документы для избрания в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время следователи предъявят задержанному обвинение.

Сотрудник полиции госпитализирован с ранениями шеи, его состояние стабильное, угрозы жизни нет.

"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается. В случае если подозреваемый будет признан виновным в совершении инкриминируемого ему преступления, ему может быть назначено наказание до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное лишение свободы", - сообщили в ведомстве.