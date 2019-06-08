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РИА Новости

Житель Забайкалья напал с ножом на составлявшего протокол полицейского

Вчера, 12:54
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ЧИТА, 8 июн – РИА Новости. Житель Забайкалья ударил ножом сотрудника ДПС, когда на его пьяного друга составляли протокол, сообщила пресс-служба регионального управления следственного комитета.
"Инцидент произошел в то время, когда полицейские остановили на дороге автомобиль, водитель которого имел признаки опьянения. Полицейские пригласили водителя в служебный автомобиль, где оформляли документы об административном правонарушении. В этот момент 32-летний мужчина, приятель водителя автомобиля, через открытое окно служебной автомашины трижды ударил сотрудника дорожно-патрульной службы ножом. Напарник полицейского выбежал из автомашины и потребовал бросить нож. Не выполнив требования полицейского, злоумышленник начал угрожать ножом. Полицейский выстрелил вверх из табельного оружия, после чего подозреваемый попытался скрыться. Для его задержания полицейский применил оружие", - говорится в сообщении.
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В ведомстве отметили, что подозреваемый госпитализирован с легкими ранениями ног, он задержан следователями СК на 48 часов по подозрению в совершении преступления. Готовятся документы для избрания в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время следователи предъявят задержанному обвинение.
Сотрудник полиции госпитализирован с ранениями шеи, его состояние стабильное, угрозы жизни нет.
"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается. В случае если подозреваемый будет признан виновным в совершении инкриминируемого ему преступления, ему может быть назначено наказание до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное лишение свободы", - сообщили в ведомстве.
В пресс-службе регионального управления МВД добавили, что водитель остановленного автомобиля был пьяным. Во время оформления протокола пассажир остановленного автомобиля обратился к сотрудникам полиции с просьбой отпустить его приятеля. По данному факту начальником УМВД России по Забайкальскому краю назначена служебная проверка. Для установления всех обстоятельств произошедшего на место выехала бригада сотрудников краевого УМВД.
Николай Малинин
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