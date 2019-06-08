В Германии продали картину Кандинского за 2,5 миллиона евро

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Картину Василия Кандинского продали на торгах аукционного дома Ketter Kunst в Германии за рекордные для страны 2,5 миллиона евро.

"Яркая картина Василия Кандинского "Treppe zu Schloss" ("Лестница к замку") 1909 года — великолепный экземпляр его раннего творчества. <…> C сентября 1916 года работа не была доступна для публики", — говорится в пресс-релизе аукционного дома.