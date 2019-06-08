Названа предварительная причина пожара в колонии на Урале

© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской области Тушение пожара в исправительной колонии в поселке Гари, Свердловская область. 8 июня 2019

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Пожар, произошедший утром в субботу в исправительной колонии в поселке Гари Свердловской области, ликвидирован, предварительная причина – возгорание травы, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы регионального главка ФСИН Александр Левченко.

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили о возгорании в колонии четырех жилых корпусов и производственного здания на площади 2 тысячи квадратных метров. По данным прокуратуры, пожар произошел в помещении промышленной площадки колонии, в частности, в цехе деревообработки.

"Пожар ликвидирован. Пострадал от огня один отряд, где проживают осужденные, производственные помещения. Идет проливка и разборка конструкций", – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что этапирование осужденных в другие исправительные учреждения не требуется. На месте находится руководство колонии и начальник регионального ГУФСИН.