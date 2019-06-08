На МЦК начали раздавать воду из-за сильной жары

"Столбик термометра перевалил за 30. Внимательно следим за температурой в Мосметро. Начали раздавать воду на станциях МЦК Автозаводская, Стрешнево, Лихоборы, Окружная, Владыкино, Бульвар Рокоссовского, Панфиловская, Локомотив, Андроновка и Зорге!", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности в Москве на субботу, 8 июня, из-за высокой пожароопасности. Температура в Москве будет варьироваться от 31 до 33 градусов.