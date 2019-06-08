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РИА Новости

Названы победители всероссийского конкурса "Авиадартс"

Вчера, 12:22
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУдарный вертолет Ми-35М во время окружного этапа конкурса "Авиадартс-2019" в Краснодарском крае
Ударный вертолет Ми-35М во время окружного этапа конкурса Авиадартс-2019 в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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СЕВАСТОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости. Четвертая армия Военно-воздушных сил и Противовоздушной обороны, входящая в состав Южного военного округа, стала победителем всероссийского конкурса "Авиадартс". Летчики этой армии получили право представлять Вооруженные силы РФ на международных соревнованиях.
В рамках конкурса соревнования проходили по семи номинациям. 4-я армия ВВС и ПВО победила в четырех из них: летчики стали лучшими в испытаниях для истребительной, бомбардировочной, штурмовой и армейской авиации на боевых вертолетах. В номинации армейской авиации на транспортно-боевых вертолетах победителями стали экипажи Центрального военного округа из Новосибирска, среди экипажей дальней и военно-транспортной авиации лучшими стали представители полков, дислоцированных в Иркутской и Псковской областях.
Кубок победителя российского этапа конкурса вручил заместитель главнокомандующего Воздушно-космических сил РФ генерал-лейтенант Андрей Юдин. "Первое место (по итогам "Авиадартса") заняла 4-я армия ВВС и ПВО. Это армия, где целенаправленно готовят воздушных бойцов, которые побеждают и успешно воюют там, где прикажет Родина", - сказал замглавкома ВКС.
Он добавил, что "Авиадартс" проводится на Крымском полуострове во второй раз, до этого конкурс в регионе проводился в 2016 году. "В этот раз погода была лучше, все задачи выполнили", - добавил Юдин.
Многоцелевые истребители Су-30 и Су-35 на соревнованиях военных летчиков Авиадартс-2018
11 августа 2018, 12:12
Главком ВВС оценил значение конкурса "Авиадартс"
Как рассказал журналистам член команды, победившей в номинации "Истребительная авиация", старший летчик авиационного звена капитан Константин Артемьев, перед соревнованиями, кроме предусмотренных планом учебно-боевой подготовки мероприятий, экипаж проводил самостоятельные занятия: разбирали элементы, продумывали и обсуждали тактические приемы. Во время конкурса, по его словам, экипажи чувствовали поддержку родных и товарищей-военных.
"Работали по плану, как дома - отработали отлично, все прошло по плану ... Самым сложным стали маневренные бои - переживали, но все выполнили, как надо", - сказал он.
Всероссийский этап конкурса "Авиадартс-2019" проходил на Крымском полуострове с 24 мая по 8 июня. Победители всеармейских соревнований будут представлять Россию на международном конкурсе, который пройдет в августе на полигоне Дубровичи в Рязани.
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