Филиппины продолжат оценку возможности закупки вертолетов Ми-171 у России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Филиппины продолжают оценку возможности закупки у России тяжелых вертолетов Ми-171, процесс может занять еще несколько месяцев, поскольку Манила планирует рассмотреть и другие варианты, заявил РИА Новости филиппинский посол в РФ Карлос Соррета.

О том, что Филиппины рассматривают Ми-171 как один из вариантов закупки тяжелых вертолетов в апреле РИА Новости рассказал заместитель министра национальной обороны Филиппин Кардозо Луна.

"Еще идет оценка (возможности закупки), наше министерство обороны рассматривает разные варианты тяжелых вертолетов. Ми-171 - это одна из опций", - заявил посол в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Он отметил, что филиппинские пилоты посещали Россию для тестирования машин.

"Это (оценка) может занять еще несколько месяцев, потому что нужно оценить еще другие вертолеты", - добавил он.