МЧС планирует в будущем эвакуировать людей с помощью беспилотников

НОГИНСК, 8 июн – РИА Новости. Сейчас беспилотники не могут переносить тяжелые грузы, но в перспективе МЧС рассчитывает с помощью дронов доставлять огнетушители и даже эвакуировать людей, сообщил журналистам первый замминистра МЧС России Александр Чуприян на крупных международных учениях ведомства в Ногинске.

Крупномасштабные демонстрационные учения с участием более 1 тысячи человек и почти 200 единиц техники прошли в Ногинском спасательном центре МЧС России в рамках международного салона "Комплексная безопасность–2019", в учениях участвовали спасатели из 12 стран.

"Сейчас беспилотники могут переносить грузы до 1 килограмма. Они могут самоспасатель сбросить, веревку, а мы хотим, чтобы эти беспилотники сотню килограммов подняли. Если нам это удастся, то мы сможем поднимать огнетушители и даже людей, за беспилотниками перспектива. Соответствующие задачи перед наукой поставлены", - сказал Чуприян.

Он отметил, что спасателям было важно продемонстрировать новые технологии на учениях.