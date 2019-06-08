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РИА Новости

МЧС планирует в будущем эвакуировать людей с помощью беспилотников

Вчера, 12:21
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НОГИНСК, 8 июн – РИА Новости. Сейчас беспилотники не могут переносить тяжелые грузы, но в перспективе МЧС рассчитывает с помощью дронов доставлять огнетушители и даже эвакуировать людей, сообщил журналистам первый замминистра МЧС России Александр Чуприян на крупных международных учениях ведомства в Ногинске.
Крупномасштабные демонстрационные учения с участием более 1 тысячи человек и почти 200 единиц техники прошли в Ногинском спасательном центре МЧС России в рамках международного салона "Комплексная безопасность–2019", в учениях участвовали спасатели из 12 стран.
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"Сейчас беспилотники могут переносить грузы до 1 килограмма. Они могут самоспасатель сбросить, веревку, а мы хотим, чтобы эти беспилотники сотню килограммов подняли. Если нам это удастся, то мы сможем поднимать огнетушители и даже людей, за беспилотниками перспектива. Соответствующие задачи перед наукой поставлены", - сказал Чуприян.
Он отметил, что спасателям было важно продемонстрировать новые технологии на учениях.
"Одна из них – это применение беспилотников, которые сегодня, пролетая над каждым объектом, выстраивали 3D-модели и предлагали управленческие решения. Что особенно важно, вся эта информация поступала в НЦУКС МЧС России, и помогала специалистам уже дальше принимать решения по ликвидации той или иной ЧС", - сказал Чуприян.
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МЧСОбщество
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