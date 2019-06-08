Минск хочет договориться с Россией о компенсации из-за налогового маневра

"Он есть в энергетическом пакете, конечно, но он проходит именно в контексте формирования единых рынков газа, нефти и нефтепродуктов, и рынка электроэнергии. Три сегмента энергетического рынка, и только в комплексе будет рассматриваться вопрос в том числе и компенсации за налоговый маневр. Белоруссии эта тема, вы сами понимаете, очень интересна, является одной из приоритетных. Российские коллеги нас слышат, и я думаю, что в рамках общей программы мы найдем решение", - сказал Крутой в рамках ПМЭФ.