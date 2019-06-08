Минск хочет договориться с Россией о компенсации из-за налогового маневра

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Белоруссия рассчитывает договориться с Россией о компенсации из-за налогового маневра в рамках переговоров по интеграции в энергетике, заявил журналистам министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.
"Он есть в энергетическом пакете, конечно, но он проходит именно в контексте формирования единых рынков газа, нефти и нефтепродуктов, и рынка электроэнергии. Три сегмента энергетического рынка, и только в комплексе будет рассматриваться вопрос в том числе и компенсации за налоговый маневр. Белоруссии эта тема, вы сами понимаете, очень интересна, является одной из приоритетных. Российские коллеги нас слышат, и я думаю, что в рамках общей программы мы найдем решение", - сказал Крутой в рамках ПМЭФ.
Ранее в субботу первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов заявил журналистам, что компенсация Белоруссии из-за налогового маневра в нефтяной отрасли РФ возможна только после того, как стороны согласуют общий подход по интеграции.
По итогам переговоров премьеров России и Белоруссии в мае в Москве премьер-министр Белоруссии Сергей Румас говорил, что страны договорились до 21 июня подготовить программу действий по интеграционному взаимодействию в Союзном государстве.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.