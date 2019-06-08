Зеленский провел неформальную встречу с журналистами

КИЕВ, 8 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу провел неформальную встречу с журналистами, сообщила глава наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Светлана Остапа.
Ранее Зеленский поздравил украинских журналистов с профессиональным праздником и поблагодарил за то, что они постоянно держат его в тонусе.
Вчера, 02:18Зеленский поблагодарил Раду за "пробивание дна"
"Президент Зеленский встретился с медийщиками. Неформально в резиденции "Залесье". Кресла-мешки на поляне, шаурма, фрукты, клубника, вино, кофе, чай. Разговор офф-рекордз. О ситуации в стране его глазами и планы", - написала Остапа на странице в Facebook.
По ее словам, Зеленский пообещал дать пресс-конференцию по результатам 100 дней его президентства, а также сообщил, что "желание работать не в администрации президента, а в другом помещении, не исчезло".