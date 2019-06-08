Зеленский провел неформальную встречу с журналистами

Ранее Зеленский поздравил украинских журналистов с профессиональным праздником и поблагодарил за то, что они постоянно держат его в тонусе.

По ее словам, Зеленский пообещал дать пресс-конференцию по результатам 100 дней его президентства, а также сообщил, что "желание работать не в администрации президента, а в другом помещении, не исчезло".