Сын Алибасова рассказал о состоянии отца

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Медики смогли справится с ожогом дыхательных путей у Бари Алибасова, но продюсер по-прежнему остается в медикаментозном сне, рассказал РИА Новости его сын Бари Алибасов — младший.

"Проблемы сейчас с ожогами в кишечнике, с ними врачи борются. Опасность в том, что, если ожог неправильно срастется, то фактически у него не будет проходимости, закупорится все. Очень тяжело справиться с этим", — пояснил он.

Сейчас Алибасов дышит самостоятельно, добавил собеседник агентства, выразив надежду, что и проблемы с кишечником удастся решить в течение суток.

"Я думаю, что до понедельника будет понятно, пойдет он на поправку или нужно принимать какие-то радикальные меры", — заключил Алибасова-младший.